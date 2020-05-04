شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة معدات بناء برج مخالف في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بتشميع محل مخالف ببرج مخالف قيود الارتفاع، وسحب معدات البناء المخالف، ومعدات المحل.

كما وجه السكرتير المساعد مسؤولي الوحدة المحلية والتخطيط العمراني بتحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتابع السكرتير العام المساعد خلال جولة له بشوارع مدينة الواسطى شمال المحافظة، الاثنين، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مجابهة فيروس كورونا، كذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة التصدي لكل حالات البناء المخالف، ومواجهة وإزالة الحالات في المهد قبل تفاقمها، والتصدي بحزم لمحاولات البعض استغلال الظروف الحالية بالبناء العشوائي المخالف وبدون ترخيص.

وأشار السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للتنفيذيين من رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بتشكيل لجان للمرور اليومي لرصد ومتابعة حالات التعدي سواء بالبناء أو التبوير، وإزالة المخالفة في الحال، ومصادرة معدات البناء، وعدم استغلال تركيز الأجهزة التنفيذية في تطبيق إجراءات مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، للشروع في أي أعمال بناء مخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الشأن.