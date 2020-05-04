شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نسائي يوزع الورود على الطاقم الطبي بمستشفى صدر «كوم الشقافة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن وفدا نسائيا زار الطاقم الطبي في مستشفى الصدر بكوم الشقافة، اليوم الإثنين، لتوجيه الشكر لجهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت «الشاذلي» إلى أن الوفد قام بتوزيع الورود على أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى باسم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وذلك تقديراً لدورهم الوطني وتضحياتهم الغالية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

بدورهم أعرب العاملين بالمستشفى عن سعادتهم والامتنان بهذه اللفتة الإنسانيه الكريمة للمجلس، مؤكدين استمراهم وصمودهم من أجل مكافحه الوباء، موجهين رساله إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيه المتبعه لمنع انتشار الفيروس.

وفد نسائي يزور مستشفي صدر كوم الشقافة في الإسكندرية

وفد نسائي يزور مستشفي صدر كوم الشقافة في الإسكندرية

وفد نسائي يزور مستشفي صدر كوم الشقافة في الإسكندرية

وفد نسائي يزور مستشفي صدر كوم الشقافة في الإسكندرية

وفد نسائي يزور مستشفي صدر كوم الشقافة في الإسكندرية