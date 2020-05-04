شكرا لقرائتكم خبر عن فض 8 أسواق في بني سويف ضمن إجراءات مجابهة انتشار وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، عن فض سوق عمومي و٧ أسواق عشوائية، بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالعمل الميداني المستمر لضمان استمرار تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي والدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها، وملفات النظافة والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس مدينة ببا إلى أن فض الأسواق جاء ضمن حملة مكبرة شاركت فيها قوات الشرطة بإشراف العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، كذلك تم وقف أعمال بناء مخالف بقرية فزارة التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط راشين، وتنفيذ إزالة ورفع ١٨٨ حالة إشغال طريق.

كما أكد استمرار الرش والتعقيم بقرى نزلة الزاوية والجزيرة وبني قاسم وغياضة، وتم رش وتعقيم شوارع المدينة، بالإضافة إلى صيانة عدد ٤٥ كشاف بقرية قمبش وقرية بنى أحمد وقرية هلية وصفط راشين بالإضافة إلى استكمال تجميل مدخل مدينة ببا البحري بأنوار الليد، ومتابعة توصيل الغاز الطبيعي لمدينة ببا ووصول السيارات المحملة بالمواسير التي تستخدم في الخط الرئيسي للمدينة.