شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العراق: 50 إصابة جديدة ووفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2346 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 50 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 2346 حالة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 98 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1544 بعد تسجيل 54 حالة شفاء اليوم أيضا.