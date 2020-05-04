شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكن سيدنا يوسف من إدارة مصر في سنوات الرخاء والعجاف؟.. على جمعة يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرح الشيخ الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، كيف تمكن سيدنا يوسف بحكمته من إدارة شؤون البلاد خلال سنوات الرخاء والعجاف.

وقال جمعة في برنامجه «مصر أرض الأنبياء» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC، إنه بعد خروج سيدنا يوسف من السجن وصل إلى عزيز مصر وأصبح رجل دولة أساسه الحكمة وأن يضع الشئ المناسب في المكان المناسب، وأيضًا لديه العلم، موضحًا أن من لديه الحكمة والعلم هو رجل دولة.

وتابع أن سيدنا يوسف كان في السبع سنوات الرخاء يدخر ويجعل خزائن الدولة تشتري المحاصيل من الأهالي والمزارعين ثم تضع مخزونًا استراتيجيًا لها، لتشهد السنة الأولى من السنوات العجاف تقدم الخدمة أو المحصول من جانب الدولة للأهالي بمقابل مالي وليس بشكل مطلق أو مجاني، وذلك بهدف جمع الأموال في خزينة الدولة.

وذكر على جمعة أن في العام الثاني من السنوات العجاف حدثت مقايضة بين السلع والمحاصيل التي يزرعها الأهالي وبين المحاصيل الخاصة بالدولة، وفي العام الثالث كانت بتبادل بين الأهالي بأراضيهم وعقاراتهم مقابل مخزون الدولة، وفي السنة الرابعة كان المقابل هو خدمة الأهالي للدولة نفسها، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء السنوات العجاف أصبحت مصر من أغنى أغنياء دول الأرض بسبب حسن الإدارة.