شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمي قائد القوات الجوية الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت القوات المسلحة، على لسان المتحدث العسكري، العقيد تامر رفاعي، على حسابها بـ«فيس بوك»، مساء الإثنين، ابن من أبنائها الفريق محمد عبدالحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق، الذي وافته المنية أمس وتتقدم بخالص العزاء لأسرته وتدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 6,813

تعافي 1,632

وفيات 436

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمي قائد القوات الجوية الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.