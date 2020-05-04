«تموين الإسكندرية»: تسيير 4 سيارات لبيع السلع الغذائية واللحوم للمواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الإثنين، إنه تم تسيير ٤ سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن للمواطنين، اليوم الإثنين، وذلك في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الدخلية على وصول جميع خدماتها التموينية إلى جميع المواطنين، وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين المديرية وشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية برئاسة اللواء أحمد عبدالمنعم، لتوفير سيارات متنقلة بها السلع الغذائية المختلفة والدواجن واللحوم، وتم توزيع السيارات على المناطق الآتية: «كوبرى الزهور منطقة الحضرة- شارع الخديوى منطقة القباري- منطقة راغب- شارع ٢٠ بأبوسليمان».
وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية تواصل دورها في توفير جميع السلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار تنافسية وجودة عالية من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة.
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