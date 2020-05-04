شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن عن حساب «الطوارئ والحالات الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النقابة فتحت حساب رقم: 1021626888024 بالمصرف المتحد، لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح «حساب الطواريء والحالات الحرجة»، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وأوضح «رشوان»، في بيان صحفي، أن ذلك بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء أعضاء النقابة.

وأضاف: «تم إيداع مبلغ المائتي ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب، ومرة أخرى اناشد وأعضاء مجلس النقابة الزملاء، وغيرهم، المساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.