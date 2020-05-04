شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يناقش آليات إصدار تراخيص البناء المميكنة بالمراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الإثنين، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تفعيل دور المراكز التكنولوجية، وطرق وآليات إصدار تراخيص البناء المميكنة من خلال تطبيق منظومة المراكز التكنولوجية.

وأكد محافظ المنوفية عن وجود عدد 11 مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة وتم تطوير 7 مراكز تكنولوجية وربطها على المنظومة الجديدة وجارى تجهيز 4 مراكز تكنولوجية خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد للمراكز التكنولوجية يتيح العديد من الخدمات ليصل عدد الخدمات المقدمة للمواطنين لـ 61 خدمة متنوعة من خلال الموبايل أبليكشن في نهاية شهر يونيو القادم، بالإضافة إلى خدمات المراكز التكنولوجية.

وأشار «أبوليمون» إلى أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية

كما وجه المحافظ بسرعة تدريب العاملين خلال الأسبوع القادم بالمراكز التكنولوجية والوحدات الحسابية بالمراكز للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم الخدمة بشكل أيسر.