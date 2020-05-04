شكرا لقرائتكم خبر عن «فتح الزاوية لصلاة الجمعة».. إنهاء خدمة عامل بـ«أوقاف الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة عامل لقيامه بفتح زاوية بحي اللبان التابعة لإدارة الجمرك بمديرية أوقاف الإسكندرية، الجمعة الماضي، أمام عدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية وطلب مدير المديرية بإنهاء خدمته.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وتؤكد الوزارة على عدة أمور وهي ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وشددت أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.