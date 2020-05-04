شكرا لقرائتكم خبر عن سترات للأطباء ومعدات للمعامل وأدوية ومحاليل.. السودان تشكر مصر بعد وصول المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الحكومة السودانية عن شكرها لمصر، قيادة وشعبا، على المساعدات الطبية، التي وصلت الخرطوم اليوم، مؤكدة أن هذه البادرة الهامة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في بيان،:«إن 4 طائرات عسكرية مصرية هبطت في مطار الخرطوم وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وكان في استقبالها الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، والسفير صديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية».

وأضاف صالح: «باسم حكومة وشعب السودان، أتقدم لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بالشكر والتقدير على هذه البادرة»، لافتا إلى أن المساعدات شملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.

كما أعرب الناطق باسم مجلس الوزراء السوداني عن شكره لطاقم السفارة المصرية في الخرطوم، بقيادة السفير حسام عيسى، على الجهد الذي بذل في سبيل توفير هذه الاحتياجات العاجلة للقطاع الطبي والصحي في اطار مكافحة جائحة الكورونا.

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