شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: سلع غذائية ومطهرات للمضارين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة تفقدية، تابع خلالها عددًا من منازل أسر العزل المنزلي بقرية ميت عافية التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم لتقديم جميع أوجه الاحتياجات والمتطلبات الضرورية وكذا التأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، في إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وبحسب بيان، قاد المحافظ توزيع كراتين تضم مواد غذائية، بالإضافة إلى مطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلي، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني للوقوف بجانبهم في تلك الظروف الراهنة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا دعمه المستمر للأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا، موضحًا استمرار المتابعة الدورية لتلك الأسر للاطمئنان عليهم والوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع ربوع المحافظة وخاصة المناطق التي تم رصد بها إصابات واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.