شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عميد الكلية.. إصابة وكيل «طب أسنان القاهرة» بكورونا وتحويله لـ«عزل الفرنساوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة حددت عدد المخالطين لعميد كلية طب الفم والأسنان المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.

أضاف «علم الدين» أن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابيته وإصابته بالفيروس، وهو وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح «علم الدين» أنه تمت إحالة وكيل الكلية إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، مدير عام المستشفيات، أنه فور التأكد من إصابة وكيل الكلية تم تحويله إلى مستشفى الفرنساوي للعزل لإتخاذ الإجراءات الطبية وفقا لبرتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح «طه» أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يتابع الحالة الصحية للعميد والوكيل أولا بأول، مع التأكيد على تقديم كافة أنواع الدعم الطبي والنفسي لهم، من أجل مواجهة الفيروس.

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