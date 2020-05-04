"تحقيقات انتحار سيدة بأكتوبر والعثور على جثة شاب بالجيزة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"فاطمة" قتلت زوجها مرتين.. ماذا حدث في شقة المنشية ثالث أيام رمضان؟

السابعة صباح الأحد قبل الماضي - ثالث أيام الشهر الكريم- استيقظت "نور" -اسم مستعار- على صوت صراخ قطع حالة الصمت بشارع المنية بمنطقة الطوابق التابعة لحي الهرم. أسرعت السيدة إلى الشرفة لتفطن إلى ماهية الأمر بفضل حاستي الشم والبصر، رائحة الدخان تسود الأجواء، ألسنة النيران تلتهم شقة في العقار المواجه لها لتنتهي الاحداث المتتالية باكتشاف جريمة قتل ضحيتها رجل خمسيني، والقاتل أقرب الناس إليه.

"الواحد حس براحة".. يوميات مترددين على وحدات المرور في زمن كورونا (فيديو)

تدريجيا تعود وحدات المرور على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمواطنين، فبعد إتاحة خدمة ترخيص المركبات الجديدة لأول مرة الأحد قبل الماضي، تضاف خدمة تجديد رخص تسيير ميع المركبات في الأسبوع التاني من عودة العمل بوحدات المرور الذي توقف لفترة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

لمكافحة جرائم التهرب.. الأمن يواصل إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (963) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات

بزعم توظيفها في الأدوية.. ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج

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ضبطت الأموال العامة لشرطة الأموال العامة، أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية.

ملقاة على حافة الترعة وبها إصابات.. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في العثور على جثة شاب مجهول ملقى على حافة ترعة بمنشأة القناطر.

وأمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وندب الطب الشرعي؛ لتشريحها لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، للكشف عن هوية القتيل والتوصل لهوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لجلسة 28 مايو

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر، نظر دعوى أقامتها الفنانة زينة تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها من أحمد عز لجلسة 28 مايو الجاري.

وقال المحامي معتز الدكر، محامي الفنانة زينة إن دعوى النفقة الأخيرة بقيمة 900 ألف جنيه عن العامين 2018/2019 و2019/2020.

زوجها رفض عملها في الإعلانات.. التحقيقات في انتحار سيدة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انتحار سيدة من الطابق الثالث بمدينة الفردوس بأكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة فحص الكاميرات القريبة من مكان الحادث.

وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بندب ما يقرب من 50 مديري وأعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني للمصلحة لمدة عام أو تاريخ إحالتهم للمعاش أيهما أقرب.

ووفقا لقرار وزير العدل سيتم ندب كل من، كامل رمضان للعمل كمدير عام لإدارة التفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى، ويعاونه كل من سيد رمضان سليمان، وطارق لطفي كوكيلين لمدير عام الإدارة، بالإضافة إلى 20 آخرين كأعضاء بالإدارة.