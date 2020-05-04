إزالة 109 حالات تعد على أملاك الدولة وعقارات مخالفة في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بمديريات أمن " أسيوط – الدقهلية – المنوفية – البحيرة " عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة من بينها بديروط وأشمون وإزالة أدوار مخالفة بأحد العقارات بدائرتي مركز شرطة "القناطر الخيرية –طوخ" بإجمالي 109 حالات تعد متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.