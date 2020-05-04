إحالة حداد للجنايات لاتهامه بحيازة مخدر الإستروكس في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الساحل، بإحالة حداد لمحكمة الجنايات، في اتهامه بالإتجار في مخدر الإستروكس بدائرة قسم شرطة الساحل.
البداية أثناء خروج قوة أمنية من قسم سرطة الساحل لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، حيث اشتبهت في "ج. م" ٣٠ سنة حداد، وبتفتيشه عثر بحوزته على ٣ لفافات متوسطة الحجم من مخدر الإستروكس، و٢٠ قرص من الترمادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
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