أخبار مصر | "الصحة" تكشف عن تطبيق جديد لفيروس الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة" تكشف عن تطبيق جديد لفيروس الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا ، حيث يسهل معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة، مما يدعم إجراءات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروس.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.

وأكد السبكي، أن وزارة الصحة لا تسمح بخروج جثث الموتى الموجودة بالمستشفيات، إلا بعد التأكد من خلوها من اصابة بفيروس كورونا أم لا.

وأضاف السبكي، إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودها وتعمل على مدار اليوم، حيث توجد غرفة عمليات على مدار الساعة لإدارة أزمة فيروس كورنا.