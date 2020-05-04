أخبار مصر | نصائح مهمة لمرضى السكر تحميهم من فيروس كورونا "فيديو"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة لمرضى السكر تحميهم من فيروس كورونا "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور رائف ملاك، أستاذ الغدد والسكر بطب عين شمس، نصائح مهمة لمرضى السكر للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وقال خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه عندما يكون مرض السكر خارج السيطرة وأرقامه مرتفعة يتسبب في ضعف جهاز المناعة، والذي بدوره يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف ملاك، أنه على مريض السكر، الاهتمام لإيصاله لمعدلاته الطبيعية، من خلال إجرائه تحليل السكر أكثر من مرة على مدار اليوم للاطمئنان.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون متوافرا لدى المريض الإمدادات الكافية من الدواء سواء الإنسولين أو الأقراص.

وأكمل أنه على مريض السكر الاهتمام بالمواعيد التي يتناول خلالها الطعام، مع اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.