أخبار مصر | مفاجأة | نتوءات وطفح وكدمات.. أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة | نتوءات وطفح وكدمات.. أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جائحة فيروس كورونا، تسبب الذعر والقلق في أنحاء العالم، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في عدد الوفيات، ووصول أعداد المصابين إلى أكثر من 3 ملايين.

وحاول الباحثون تعرف أكثر على فيروس كورونا المستجد، الذي يثير حالة من قلق ورعب العالم، وذلك من خلال استكشاف خصائص وأعراض، التي لم تظهر على المرضى لأول مرة.

وترصد "الخليج 365" ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد:

كدمات على القدمين:

أكد الأطباء ظهور أعراض جديدة خاصة لدي الأطفال والمراهقين، ومنها كدمات على القدمين لدى بعض المرضى، وهي تشبه بقع أرجوانية اللون المصاحبة لعلامات الإصابة بمرض الجدري المائي، حيث ظهرت على فتى لأول مرة في ايطاليا في 8 مارس الماضي، وأعتقد أنها لدغة حشرة قبل ظهور أعراض المرض المعتادة، مثل الحمى والألم العضلي والصداع والحكة الشديدة.

شعور بالنخر أو الألم في الجلد:

يرتبط النخر أو الألم بمرضي كبار السن المصابين بالحالات الشديدة لفيروس الكورونا، ويحدث بسبب ضعف الدورة الدموية في الأوعية الدموية في الجلد، مما يؤدي الي تغير في لون جلد، ويصبح لونه أحمر أو أزرق غير لامع، وتصل نسبة الي 6% من الحالات بدرجات متفاوت.

بثور حويصلية:

تظهر بثور حويصلية للمرضي في منتصف العمر، وهي تعتبر حالة فريدة وغريبه، حيث تؤدي للحكة تظهر عادة على جذع الجسم وتكون مليئة بالدم، وتستمر هذه البثور الي 10 أيام، وتصل نسبة المصابين بهذه الحالة المصاحبة لفيروس الكورونا الي 9% من الحالات.

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فقاعات على الجلد:

وفق الدراسة فهي مرتبطة بمرضي صغار السن، وتصل إلى 19% من الحالات، وتظهر على شكل بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة خاصة على اليدين والقدمين بسبب النزيف تحت الجلد، ويستمر فقاعات على الجلد المصاحبة إلى فيروس كوفيد 19 إلى 12 يوما.

نتوءات حمراء على الجلد:

وأكد الباحثون أن هذا العرض في 47% من الحالات، وهي عبارة عن نتوءات حمراء صغيرة ومسطحة ومرتفع، وتكون متجمعة حول بصيلات الشعر، وتستمر حوالي 6 إلى 8 أيام وتظهر في نفس الوقت ظهور أعراض فيروس كورونا.

الطفح الجلدي:

تشبه الطفح الجلدي، وتوصف بأنها مناطق وردية أو بيضاء مرتفعة عن الجلد، ويمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم وخاصة راحة اليد، يتضمن هذا العارض في 19% من الحالات، ويستمر لمدة تصل إلى 8 أيام.

فقدان حاستي الشم والتذوق:

وأكد الأطباء ان كثيرون من مصابي فيروس التاجي يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق، ويعتبر هو العرض الأول الذي يبدأ في اول ساعات المرض ساعات وفقا لتقرير موقع “الديلي ميل".

اهتزاز متكرر للجسد مع قشعريرة:

وأوضح أطباء الأمريكيون عبر موقع جريدة "ميرور"، أنه هناك أعراض جديدة يمكن أن تظهر بين يومين إلى 14 يوما من التعرض للإصابة بالفيروس، ومنها اهتزاز متكرر للجسد كع فشعرية شديدة.