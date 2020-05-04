أخبار مصر | جامعة القاهرة: تحليل كورونا لـ 31 من المخالطين لعميد أسنان المصاب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة: تحليل كورونا لـ 31 من المخالطين لعميد أسنان المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور علم الدين، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تم إحالته لمستشفي قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات، أنه فور التأكد من اصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلي مستشفي الفرنساوي للعزل لإتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا وفقا لبرتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، يتابع الحالة الصحية للعميد والوكيل أولا بأول، مع التأكيد علي تقديم كافة أنواع الدعم الطبي والنفسي لهم، من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا ولن تتواني عن تقديم الدعم لكافة المنتسبين لها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.