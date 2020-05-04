أخبار مصر | السياحة والآثار تعتمد شارة السلامة الصحية للفنادق الراغبة في التشغيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تعتمد شارة السلامة الصحية للفنادق الراغبة في التشغيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعباسية، مع عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية والسياحية لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها.

ويأتي ذلك في ضوء اعتماد مجلس الوزراء عدد من ضوابط إقامة المصريين في الفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وشهد الاجتماع مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ومساعد الوزير لشؤون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية.

وخلال الاجتماع تم اعتماد علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفى حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فورًا، مؤكدا على قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.

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كما تم يضا خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات والموقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.