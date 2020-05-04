أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق برنامج تدريبي جديد للطلائع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق برنامج تدريبي جديد للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق برنامج تدريبي تحت مسمى "روبوتاك" للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عامًا لتنمية مهارات التصميم والبرمجة والروبوتات أون لاين، وذلك بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يأتي ذلك ضمن مجموعة البرامج التدريبية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات النشء والشباب فى مختلف المجالات.

ويتيح البرنامج مساحة للتدريب التفاعلى للطلائع بما يحقق اطلاق إبداعاتهم وإظهار قدراتهم وابتكاراتهم وبما يحقق طموحهم ومواكبة التطور التكنولوجي، ويأتي ضمن حزمة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين فى ضوء تحول مشروعات الوزارة رقميًا، وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكى للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجى وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.

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وتقدم وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الجوائز العينية للطلائع المشاركين عقب اجتياز البرنامج التدريبي؛ تحفيزًا وتقديرًا لهم، ومن المقرر أن تعلن الوزارة الأيام القادمة كافة التفاصيل المتعلقة بآليات المشاركة.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت فى خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الفعاليات التى يتم تنظيمها مسابقات دينية وثقافية على بوابة مصر للشباب والرياضة، منها مسابقة بحثية عن السيرة النبوية (عبر.... ودروس) بهدف حث الشباب على البحث والاطلاع والقراءة في سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) والتحلي بصفاته واخلاقة، وتدور المسابقة حول قيام الشباب من سن 18 حتى 40 سنة بإعداد دراسة بحثية عن السيرة النبوية والدروس المستفادة منها بحيث لا يزيد البحث عن ثلاثون صفحة، ورفع البحث على بوابة مصر للشباب والرياضة بعد استيفاء استمارة المشاركة.

