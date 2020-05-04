أخبار مصر | زاهي حواس: لا نعرف فرعون موسى واليهود لا علاقة لهم بالأهرامات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس: لا نعرف فرعون موسى واليهود لا علاقة لهم بالأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وعالم المصريات المعروف: إننا لا نعرف بعد من هو فرعون الخروج.

وجاء ذلك في أثناء لقائه على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامجها "شيخ الحارة والجريئة".

وأوضح "حواس" أن اليهود لم يأتوا إلى مصر في عصر الدولة القديمة، بل في عصر الهكسوس، فهم لم يعاصروا من الأساس بناء الأهرامات.

وأضاف أنه أثبت من خلال كشفه عن مقابر العمال، أن اليهود لا علاقة لهم ببناء الأهرامات، فهي تم بناؤها بيد المصريين وفقط.

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