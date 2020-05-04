أخبار مصر | ظهور أنواع وسلوكيات غريبة للطيور والحيوانات مرتبطة بفيروس الكورونا.. أبرزها دبابير القاتلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهور أنواع وسلوكيات غريبة للطيور والحيوانات مرتبطة بفيروس الكورونا.. أبرزها دبابير القاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جائحة فيروس الكورونا تسبب الذعر والقلق في انحاء العالم، حيث تجاوزت أعداد الوفيات آلالاف، وإصابة الملايين به، ولكن زادت وتيرة الرعب مع ظهور أنواع جديدة للطيور والحيوانات وتغير سلوكياتهم.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أغرب الأنواع وسلوكيات مختلفة للحيوانات والطيور، التي ظهرت حديثا:

الدبابير العملاقة:



ظهرت "الدبابير العملاقة الآسيوية" في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن، أمس الأحد، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية. ظهرت "الدبابير العملاقة الآسيوية" في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن، أمس الأحد، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية. وتعتبر هي أكبر الدبابير في العالم، ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وتشكل خطرا كبير علي حياة الانسان، إذا تعرض الشخص للعضة أكثر من مرة، تؤدي الي وفاته حسب خبراء في جامعة ولاية واشنطن. وأطلق العلماء عليها لقب "دبابير القتل"، وتم اكتشافها عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها، في مشهد غريب من نوعه، ينذر بخطر قادم في أمريكا. Advertisements ولم يعرف العلماء حتى الان سبب ظهور الدبابير القاتلة في البلاد، والبعض يرجح أنه بسبب انتشار فيروس الكورونا، وتغير سلوك الطيور والحيوانات الي سلوك عدواني. طيور النورس: