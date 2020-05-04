أخبار مصر | ظهور أنواع وسلوكيات غريبة للطيور والحيوانات مرتبطة بفيروس الكورونا.. أبرزها دبابير القاتلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهور أنواع وسلوكيات غريبة للطيور والحيوانات مرتبطة بفيروس الكورونا.. أبرزها دبابير القاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أغرب الأنواع وسلوكيات مختلفة للحيوانات والطيور، التي ظهرت حديثا:
الدبابير العملاقة:
ظهرت "الدبابير العملاقة الآسيوية" في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن، أمس الأحد، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
وتعتبر هي أكبر الدبابير في العالم، ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وتشكل خطرا كبير علي حياة الانسان، إذا تعرض الشخص للعضة أكثر من مرة، تؤدي الي وفاته حسب خبراء في جامعة ولاية واشنطن.
وأطلق العلماء عليها لقب "دبابير القتل"، وتم اكتشافها عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها، في مشهد غريب من نوعه، ينذر بخطر قادم في أمريكا.
ولم يعرف العلماء حتى الان سبب ظهور الدبابير القاتلة في البلاد، والبعض يرجح أنه بسبب انتشار فيروس الكورونا، وتغير سلوك الطيور والحيوانات الي سلوك عدواني.
طيور النورس:
تفشي فيروس الكورونا أو ما يعرف بفيروس كوفيد 19 خاصة في ايطاليا، ما أدى إلى إغلاق المطاعم وخلو شوارع وبقاء الناس في منازلهم بسبب الإجراءات الاحترازية، التي تم أعلنها في الموافق 9 مارس الماضي.
ولجأت طيور النورس إلى البحث عن "وجبات طعام " جديدة، التي كانت تحصل عليها من بقايا الطعام في القمامة، حيث تغير سلوك طيور النورس الي سلوك عدواني، فبدأت تهاجم وتصطاد الحمام، إلى جانب الطيور الصغيرة مثل الطيور السوداء بالإضافة إلى بحث عن الفئران وأكلها.
الخفافيش:
تعرضت بعض محافظات القاهرة، لهجوم كبير من الخفافيش مرتين، حيث هجمت على المدن أعداد كبيرة منها، مما تسبب في إصابة الأهالي بالذعر والخوف.
ويعتبر الكثيرون الخفافيش مسؤولة عن نشر فيروس كورونا، الذي تفشي في أنحاء العالم، وتسبب في حصد الأرواح بالآلاف، وارتفاع أعداد المصابين به يوميًا.