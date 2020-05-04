مصر | حجز مالك شركة لترويجه كحوليات مجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مالك شركة لترويجه كحوليات مجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحوزته على 134 كرتونة جيل مطهر و25 جركن كحول إيثيلي.. سقط مالك شركة لترويجه لكحوليات مجهولة المصدر لبيعها عبر "فيسبوك"، استغلالًا للمواطنين والظروف الراهنة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، فأمرت النيابة العامة بالجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاطه.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، التي ضبطت بحوزته.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات تفيد قيام مالك شركة بترويج عن كحوليات للبيع في فيس بوك مجهولة المصدر، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث الجيزة، وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضابط مالك الشركة، وبحوزته 25 جركن بها مادة شفافة وادعاء أنها كحولي ايثيليي، 134 كرتونة تحتوي على عبوات جيل مطهر مجهول المصدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تجارة مربحة.. بتلك الكلمات أدلى 4 عاطلين باعترافات لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي، وضبط بحوزتهم على 230 جراما لمخدر الحشيش، و25 قرصا مخدرا، وسلاح للدفاع عن أنفسهم، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، حيث يروجون للمخدرات على عملائهم بالمنطقة ويتواصلون معهم عن طريق الهاتف المحمول.

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وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ.

بداية الواقعة، تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة".

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسلاح الأبيض للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.