مصر | قرار من النيابة بشأن واقعة العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار من النيابة بشأن واقعة العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية على حافة ترعة بمنشاة القناطر، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة ملقاة وسط الشارع بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، انتقلت على الفور قوة أمنية

وباجراء التحريات، وتبين من الفحص أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ملقى علي حافة ترعة مصابا بجرح في اليد وبه اصابات، ولم يعثر بحوزته على أي أوراق لشخصيته.

وفي سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد.ا" الشهير باسم "أبو حمزة"، على يد سائق "توك توك" بالعمرانية، عن أنه بعد معاتبه المجني عليه للسائق بخبطه بالتوكتوك، بعدم السرعة الزئدة لعدم خبط آخرين، تضايق كثيرا فيمانشبت مشادة كلامية بينهم، وانصرف السائق وفي قلبه الشر تجاهه.

وأفادت التحقيقات، أن السائق عاد بعد دقائق ومعه اثنين مستعينا بهم لحمايته، وكان مازال المجني عليه متواجدا بالشارع، فسدد المتهم له ٣ طعنات نافذه في الصدر.

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فيما أدلى شهود العيان، في وقت سابق اعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى " وليد.ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادوا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.

وأفاد الشهود، بأن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواه"، وقام بطعنه ٣ طعنات في القلب، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف شهود العيان، عن أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بحبس المتهم، 4 أيام، فيما انتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.