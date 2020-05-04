مصر | حطتله سم وحرقته.. حكاية "فاطمة" حضرت من الفيوم لقتل زوجها في الهرم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حطتله سم وحرقته.. حكاية "فاطمة" حضرت من الفيوم لقتل زوجها في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل شقة على مساحة 100 مترا، بالطابق الثاني، بأحد العقارات بشارع المنشية بحي الهرم، كانت تقطن "فاطمة"، سيدة عشرينية العمر، أصل بلدتها محافظة الفيوم، رفقة زوجها الخمسيني العمر، الذي تزوجته منذ عدة أشهر، وبعد زواجهما بفترة وجيزة نشبت خلافات بينهما لطلبها السفر صحبته إلى بلدته بمحافظة سوهاج، لكنه كان يرفض طلبها لكونها ليست الزوجة الأولي، وفي الفترة الأخيرة ازدادت الخلافات بينهما، ما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها، وقتله.

وقت أذان العصر في الأيام الأولي من الشهر المبارك، عقدت الزوجة العزم على تنفيذ خطتها، حيث جمعت متعلقاتها.. "لمت هدومها في شنطة"، لتهرب بعد تنفيذ جريمتها، ووقت السحور وضعت له السم ضمن احدي مشتملات وجبة تناولها قبل استغراقه في النوم، ثم قطعت خرطوم الغاز، وولعت في كنبة بصالة الشقة، لتمتد النيران إلى باقي غرف الشقة، ولاذت الزوجة، وكان حينها الزوجة في طريقها إلى أحد أقاربها تخبئ لديه.

الهدوء يسود شارع المنشية التابع لحي الهرم، في الساعات الأولى من ثالث أيام الشهر المبارك، ليستيقظ أهالي المنطقة على ألسنة لهب تتبعها، أدخنة كثيفة تنبعث من احدى الشقق السكنية بالمنطقة، وصوت صراخ قاطني العقار محل الحريق يستنجدوا بالاهالي لمساعدتهم في السيطرة عليه، بعد فشلهم في إخماده، ويلجأوا إلى قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

نفذت الزوجة العشرينية العمر جريمتها فجر ثالث أيام الشهر المبارك، مستغلة استغراق زوجها في النوم، حيث جمعت متعلقاتها، وأضرمت النيران في الشقة، وفرت هاربة.. موضحة: "كنت فاكراه هيموت بسبب الحريق ومحدش يعرف أني قتلته".

اختفاء الزوجة من الشقة لحظة احتراقها، ووصول قوات الأمن، وضعت أصابع الشك حولها وتورطها في الجريمة لاختفائها في ظروف غامضة.

اختناق وجثة متفحمة وزوجة مختفية.. هكذا كان المشهد داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنشية، التابعة لحي الهرم، غربي الجيزة، بعد قيام ربة منزل بجمع متعلقاتها، وإضرام النيران في شقة الزوجية، لوجود خلافات بينها وبين المجني عليه، ما أسفر عن مقتل الزوج خنقًا، وتفحم جثته واحتراق الشقة.

واعترفت ربة المنزل العشرينية العمر بإضرام النيران في شقة الزوجية بعد جمعها متعلقاتها، بمنطقة الهرم، غربي الجيزة، بارتكابها الجريمة لوجود خلافات بينها وبين زوجها، موضحة: "مكنش عايز يسكني في البلد علشان أنا مراته الثانية".

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وقالت المتهمة صاحبة الـ22 عامًا، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها متزوجة من المجني عليه الخمسيني العمر منذ حوالي عام، وكانت تقيم رفقته بشقة بمنطقة المنشية نطاق قسم شرطة الهرم.

وأضافت المتهمة، أنها طلبت من المجني عليه، أن يتوجها إلى السكن في بلدته بإحدى محافظات الصعيد لكنه كان يرفض، لكونها الزوجة الثانية، معقبة: "كان خايف مراته الأولى تعرف"، مشيرة إلى أنهما زادت خلافاتهما خلال الفترة الأخيرة.

وواصلت المتهمة خلال التحقيقات بأنها انتظرت استغراق زوجها في النوم في ساعات متأخرة من الليل "بعد صلاة الخليج 365"، وجمعت متعلقاتها وأضرمت النيران في شقة الزوجية، وفرت هاربة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على ربة منزل لاتهامها بإضرام النيران في شقة الزوجية، مستغلة استغراق زوجها في النوم، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنشية، نطاق القسم.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات الشقة.

قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، انتقلت إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة قاطن الشقة خمسيني العمر، داخل احدى غرف الشقة ومتفحمة، وتبين عدم تواجد الزوجة، أو أي من متعلقاتها.