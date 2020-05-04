مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل النطق بالحكم في دعوى زينة وتفاصيل مقتل عامل بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل النطق بالحكم في دعوى زينة وتفاصيل مقتل عامل بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

تجديد حبس إسراء عبدالفتاح في قضية الصفافير

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة "2 إرهاب"، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، ومايسة عبد الغني محمد علي، لمدة 45 يومًا علي ذمة اتهامهن في القضية رقم 488 لسنة 2019 " حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية الصفافير".

مد أجل النطق بالحكم في دعوى "زينة" ضد الفنان أحمد عز لـ28 مايو

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا، فى الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة المصروفات لطفليها "عز الدين وزين الدين" الي جلسة 28 مايو الجاري.

كانت محكمة استئناف الأسرة قضت فى وقت سابق بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام أحمد عز بتأدية ميساوى 30 ألف جنيه إسترليني " 700 ألف جنيه مصرى" لطفليه من الفنانة زينة " كمصروفات مدرسية للتوأم.

تفاصيل جديدة في مقتل عامل على يد سائق توك توك بالعمرانية

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد.ا" الشهير باسم "أبو حمزة"، على يد سائق "توك توك" بالعمرانية، أنه بعد معاتبه المجني عليه للسائق بخبطه بالتوكتوك، بعدم السرعة الزئدة لعدم خبط آخرين، تضايق كثيرا فيمانشبت مشادة كلامية بينهم، وانصرف السائق وفي قلبه الشر تجاهه.

وأفادت التحقيقات، أن السائق عاد بعد دقائق ومعه اثنين مستعينا بهم لحمايته، وكان مازال المجني عليه متواجدا بالشارع، فسدد المتهم له ٣ طعنات نافذه في الصدر.

سقوط شخص استولى على ٢ مليون جنيه من المواطنين في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بـ350 ألف جنيه.. سقوط شخصين بتهمة الاتجار في النقد بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.

بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.