مصر | مجلس الدولة ينهى نزاعا بين تعليم الغربية و"التأمين الصحي"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينهى نزاعا بين تعليم الغربية و"التأمين الصحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره مبلغ مليون و741 الف و228 جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الغربية عن العام الدراسي ٢٠١٥ ٢٠١٦.

وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (11) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة الغربية بموجب قراري وزير الصحة رقمي 129 لسنة 1993م، و203 لسنة.1994

وأضافت الجمعية، انه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أن المديرية لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي 2015، 2016 الى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مبلغ مليون 741 الف و228 جنيه، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالغربية من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم من العام الدراسي المذكور، وردت الجمعية بأنه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به.

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