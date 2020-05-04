شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: بيونسيه طلبت مقابلتي لكنها «غبية».. و«اللى يعرض آثارنا برة وطني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبير الآثار الدكتور زاهى حواس، أن المصريين يتمتعون بشخصية مستقلة عن العرب، وعن الأفارقة، فصحيح أن المصريين يتحدثون اللغة العربية، ولكنهم مختلفون تماما عن العرب وعادتهم مختلفة وحتى في الشكل.

وتابع حواس، خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدى على القاهرة والناس، أحد علماء الأثار قال في نفس الصدد: «المصريين طلعوا من مكان بجوار مدينة -قناة- ولذلك هم ليسوا عرب ولا أفارقة».

وأكد حواس، أن أطوال المصريين القدماء كانت ما بين 5 أو 6 قدم بما يعنى 169 سم، وهو نفس أطوال المصريين الحاليين في المتوسط.. فنحن شعب فريد وأصلنا مصريين.

وعن القطع التي سافرت إلى لوس أنجلوس، أكد «حواس» أن عددهم كان 166 قطعة منهم 50 قطعة صغيرين، وقال: «اللى يطلع آثارنا برة وطنى واللى مايطلعهاش جبان وخايف.. لأنها بتجيب إيرادات كبيرة.. وهى أكبر دعاية بالمجان للسياحة المصرية، ولكن الأزمة الآن في كورونا التي تسببت في خسارة كل العالم»

وعن خلافه الشهير مع المغنية العالمية بيونسيه، قال حواس: «القصة بدأت في 2010 حينما تواصل معى وزير السياحة وقتها وأبلغنى أن بيونسيه طلبت تقابلنى، موعدها كان الساعة 4 ولكنها جاءت في الـ 6، أعربت عن سعادتها وبدأنا نتحدث، وقتها كان معاها مصور وبودى جارد، وبعد ما اتصورنا مع بعض من خلال المصور بتاعها، جت البنت المصورة بتاعتى، اعترضها البودى جارد الخاص بهاـ رمى كاميرا البنت وكسرها، فكان لابد أن أوبخهم، وحينما وجدت صحفيين خارج منزلى قلت لهم بيونسيه غبية».

وعما يثار حول أحاديث اليهود حول بنائهم للأهرامات، وصفها بأنها محاولة لتزوير التاريخ وعارية من الصحة، لأنهم لم يأتوا مصر في هذا الوقت، وبيجن نفسه قال في زيارته لأبوالهول، «مالناش علاقة بالأهرامات».

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