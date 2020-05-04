شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يفتح باب تلقي طلبات الترشح لمجلسي «النواب والشيوخ» من أعضاء الحزب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الإثنين، قرارًا بفتح باب تقديم الطلبات للراغبين في الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الجاري ويستمر حتى 30 يونية المقبل.

وقال «أبوشقة»، إنه استنادًا إلى الدستور وتعديلاته وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فقد تقرر فتح باب الترشح أمام جميع الراغبين، مؤكدًا أنه سوف يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين في الترشح.

وأضاف «أبوشقة»، أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا لتلقي الطلبات ماعدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس حزب الوفدن أن شؤون العضوية ستتلقى الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن طالب الترشح شخصيًا.