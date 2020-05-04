شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مصر للطيران تغادر جوانزوا الصينية محملة بكمية من المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت طائرة مصر للطيران، مساء اليوم، مطار مدينة جوانزوا بجمهورية الصين، بعد اكتمال تحميلها بحوالى 25 طنا هي قوام الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية التي تقوم بتوفيرها "هيئة الشراء الموحد" ضمن خطة الدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتوفير الحماية للأطقم الطبية في المستشفيات.

يذكر أن الشحنة الثانية، من هذه المستلزمات الطبية يتحمل تكلفة نقلها مجموعة شركات "أبناء حسن علام" وقام بترتيبها وتمويلها مجموعة شركات "السويدي إليكتريك".

وتضم هذه الشحنة عددا من مستلزمات المهمات الطبية موزعة على (2.767 صندوق)، بحجم كلي (211 متر مكعب)، ووزن كلي (25 طن)، وبذلك يصل إجمالي ما وفرته الهيئة خلال الشهر الماضي أكثر من 40 طناً من المستلزمات الطبية بعد إضافة الشحنة الأولى التي تحملتها منفردة مجموعة شركات “السويدي إليكتريك”.

يذكر أن “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية” المنشأة بالقانون رقم 151 لسنة 2019، تعمل على تطوير المنظومة الصحية، حيث تختص، دون غيرها، بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، كما تتولى طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.