شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنظيم جولة افتراضية 3D داخل مسجد محمد علي بالقلعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الآثار والسياحة، بالتعاون مع إحدى شركات المسح الواقعي ثلاثي الأبعاد، جولة افتراضية داخل جامع محمد على بقلعة صلاح الدين الأيوبي، الذي جرى إنشاؤه في عصر محمد على باشا، وذلك بالضغط عبر هذا الرابط.

ينقسم الجامع إلى قسمين أحدهما يعرف بالقسم المغطى (بيت الصلاة)، والآخر يعرف بالحرم، ويضم مئذنتين على هيئة المآذن العثمانية ذات القمة المخروطية، حيث عهد محمد على باشا إلى المهندس يوسف بوشناق لوضع تصميم للجامع فوقع اختياره على مسجد السلطان أحمد بالأستانة واقتبس منه مسقطه بما فيه الصحن والفسقية مع تعديلات قليلة.

وبدء التنفيذ الرسمي للبناء عام 1246هـ/ 1830م، واستمر العمل دون انقطاع حتى وفاة محمد على باشا سنة 1265هـ / 1848م، وكان البناء كاملاً من الناحية المعمارية.

ولما تولى عباس باشا في عام 1264 هـ / 1848 م أمر بإتمامه، وتناولت أعماله النقش والتذهيب وبعض أعمال الرخام ثم أمر بعمل تركيبة رخامية ومقصورة نحاسية وصنع بداخلها شمعدانات فضية ومصاحف مذهبة، كما أمر بفرشة وإضاءته بالنجف، ولما تولى سعيد باشا سنة 1270 هـ / 1854 م، أمر بطلاء المقصورة النحاسية وأحدث بعض تغييرات في كتاباتها.

واهتم به إسماعيل باشا، وتوفيق باشا، والملك فؤاد الذي ما إن وصل إلى مسامعه نبأ خلل به كون لجنة قررت ضرورة إزالة قبته الكبيرة وما حولها من أنصاف القباب وقباب صغيرة واعادت بنائها.

تم اطلاق هذه الجولة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار و،

Advertisements