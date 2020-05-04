شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على «شهداء كورونا والجيش».. جامعة القناة تكرم أطبائها المشاركين في مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب بجامعة قناة السويس، الإثنين، حفل تكريم للأطباء المشاركين في مستشفى الحجر الصحي بأبوخليفة، بعد انتهاء عملهم بالمستشفى وانتهاء فترة العزل المنزلى لهم 14 يومًا.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن كل كلمات الشكر تعجز عن وصف ما قدموه من جهد خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها مصر.

بدأ حفل التكريم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة وشهداء كورونا.

وأشادت هجرس بالمستشفي الجامعي التي دائما ما كانت خط الدفاع الأول لإقليم القناة وسيناء.

وحرصت رئيس جامعة قناة السويس على تقديم الشكر للجنة إدارة الأزمات بالمستشفي وذلك لما بذلوه من جهد كبير في التعامل مع الأزمة.

شارك في حفل تكريم الاطباء الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي، والدكتور سعيد الشربيني نقيب الاطباء بالإسماعيلية.

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حفل تكريم لأطباء مستشفي جامعة قناة السويس بعد إنهاء عملهم بمستشفيات العزل بأبو خليفة

حفل تكريم لأطباء مستشفي جامعة قناة السويس بعد إنهاء عملهم بمستشفيات العزل بأبو خليفة

حفل تكريم لأطباء مستشفي جامعة قناة السويس بعد إنهاء عملهم بمستشفيات العزل بأبو خليفة

حفل تكريم لأطباء مستشفي جامعة قناة السويس بعد إنهاء عملهم بمستشفيات العزل بأبو خليفة