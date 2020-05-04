شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ120 من المصريين العالقين في لبنان بمرسى علم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي، الثلاثاء، فترة الحجر الصحي لنحو ١٢٠ راكبًا من المصريين الذين كانوا عالقين في لبنان بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

واستعد فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر لتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

وخصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر فريق طبي مجهز لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق، والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا، تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.