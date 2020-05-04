شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بنظام الخلايا الضوئية.. شركة مصر للألومنيوم تهدي بوابة تعقيم لمدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الإثنين، تركيب بوابة تعقيم بالمدخل الرئيسي لمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بعد إهدائها من إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ أعمال التعقيم لموظفي المدينة والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت «المغربي» أن كابينة التعقيم تم توريدها وتركيبها بمساهمة من شركة مصر للألومنيوم، ومقرها نجع حمادي، وهي إحدى الشركات الوطنية الحكومية، في إطار المشاركة المجتمعية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت رئيس المدينة أن كابينة التعقيم تعد سبقاً لمدينة سفاجا في أعمال التعقيم حيث تعمل بنظام الخلايا الضوئية فور دخول الموظف، وتقوم بنثر رذاذ من المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة.

يذكر أنه تم تركيب بوابة التعقيم الالكترونية على مدخل الوحدة المحلية الرئيسي بحضور المهندس محمد أسامة، مدير فرع مجمع مصر للألومنيوم.