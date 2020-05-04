شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي أول الصامدين بمقلب «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» على قناة «إم بي سي مصر» حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي، وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامية أروى لضيف الحلقة، وسؤاله حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفن، ثم طلبت منها التعليق على صور الفنانين ولاعبين الكرة.

وكانت صور لشخصيات مشهورة وكانت آخر صورة من نصيب رامز جلال، وفي الفقرة الأولي من البرنامج والذي تم مفاجاة محمد الشناوي بطريقة خروج رامز من الصورة بالفقرة الأولى من البرنامج واخافتها بطريقة جميلة وقوية، ولكن لم يتفاجأ الشناوي بطريقة خروجه.

وفي بداية الحلقة علق رامز على صورة الشناوى قائلًا: «أنا واقف قدامك عشان أنت مربوط ولو غير كدا أنا مقدرش».