شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الثلاثاء وحرارة الأربعاء.. «الأرصاد» تعلن موعد استقرار حالة الطقس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل بعد غدً الأربعاء، في أنحاء البلاد.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «سوف تعود الشبورة المائية مع ارتفاع طفيف تدريجيا في درجات الحرارة، بداية من يوم الأربعاء، مع انحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية».

وأوضح أن هناك ارتفاع تدريجي من الأربعاء حتى الجمعة، حيث تصل العظمى على القاهرة 28، 31، 33 درجة مئوية على التوالي، ثم انخفاض السبت والأحد القادمين لتصل العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن هناك طقس غير مستقر غداً الثلاثاء، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على الوجه البحرى، متوسطة رعدية أحياناً على السواحل الشمالية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحياناً على الوجه البحري، وأمطار متوسطة رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحرى مع نشاط للرياح، بارد على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة، معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

ويُرجع خبراء الأرصاد هذه الظواهر إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط .

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وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى الثلاثاء فتكون القاهرة «26 – 16»، الإسكندرية «22– 17»، قنا «33- 23»، الأقصر «36 – 24»، أسوان «37 – 25»