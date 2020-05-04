شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالكويت: تسيير أولى رحلات مخالفى الإقامة من أبناء الجالية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الإثنين، بدء تسيير أولى رحلات مخالفي الإقامة من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن الأسبوع الجارى.

وقالت السفارة المصرية- فى بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - ،:" تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزي الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".

Advertisements

وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم إيفاد مسئولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ؛ للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور المسئولين الكويتيين، وتم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، مع إعادة التأكيد على استعداد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، لاستقبال ممثلي مخالفي الإقامة في مقر السفارة في أي وقت، إلى جانب الزيارات التي قامت بها القنصلية لمراكز الإيواء خلال الفترة الماضية.

وأضافت السفارة أنها تتابع مع المسئولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة؛ حيث وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في هذه المراكز نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها، علماً بأنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، على أن يتبعهما رحلات أخرى خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم.

وأهابت السفارة المصرية لدى الكويت، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات.