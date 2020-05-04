شكرا لقرائتكم خبر عن جسر جوى ينقل كميات ضخمة من المساعدات الطبية من مصر للأشقاء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الحكومة الإنتقالية بالسودان اليوم الاثنين، كميات ضخمة من المساعدات الطبية مقدمة كهدية من الشعب المصرى لشقيقه السودانى، نقلها جسر جوى مكون من 4 طائرات عسكرية، ‏تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا، وبما يُجسد الروابط الأزلية بين شعبي وادى النيل.

وقد قام موفد من رئيس الجمهورية، بتسليم المساعدات الطبية إلى الحكومة السودانية ممثلة فى عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، ووزير الصحة ووكيل وزارة الخارجية وكبير مستشارى رئيس الوزراء وعدد كبير من مسئولي الحكومة السودانية

وكان فى استقبال الجسر الجوى، لدى هبوط طائراته في مطار الخرطوم، السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، والقنصل العام أحمد عدلى إمام، وملحق الدفاع العقيد أركان حرب أحمد الشاذلى، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان.

وضمت المساعدات المصرية الطبية، كميات كبيرة من الكمامات، والملابس الواقية، والمُطهرات، وأجهزة التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة، وتجهيزات معامل فيروسية.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، إن تلك المساعدات التي تأتي تحت إشراف مباشر من الأخوة فى القيادة المصرية، تُظهر مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشعب السوداني، ومتانة الصلات بين الشعبين.

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وأضاف أن هذه المحنة ولو أنها مصيبة إلا أنها تكشف معدن العلاقات، وصدق العلاقات بين الأشقاء، ونحن سعداء بهذا الموقف النبيل بين الأشقاء، ولن ننساه أبدا، وسيكون له وقعه عند كل سوداني وسودانية في هذه الجائحة التي هى امتحان حقيقي لصدق الروابط بين الشعوب في العالم كله.

وقال: "الموقف هذا غير مستعرب بالنسبة لنا من الأخوة في جمهورية مصر العربية، هم دائما سند، ودائما في المحن نجدهم أقرب الناس إلينا، ونتشاطر معهم كل الهموم والمواقف النبيلة، وهذا موقف بالنسبة لنا كريم ونبيل، ونتمى أن تنقلوا نيابة عن القيادة السودانية في مجلس السيادة ورئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ومجلس الوزراء ورئيسه الدكتور عبد الله حمدوك، للأخوة في مصر وقيادتها على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي امتنانا الكبير على هذا الموقف النبيل".

من جهته، أعرب السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، عن فخره وهو يستقبل هذا الدعم القادم من الشعب المصرى إلى الشعب السودانى، ومن شمال وادي النيل إلى جنوبه.

وقال السفير المصرى في السودان إن المساعدات عبارة عن 4 طائرات من كافة المستلزمات الطبية والتحاليل والأجهزة الطبية وأجهزة قياس الاكسجين ومد الجسم بالاكسجين، وأجهزة المعامل وكل ما يتعلق بجائحة كورونا سواء بالنسبة للواقية أو العلاج في جائحة كورونا، وهو دعم من مصر لأخوتهم في السودان، في جهودهم النبيلة للحفاظ على موارده البشرية.

وأكد أن مصر تقف إلى جانب السودان دائما في أى ظرف، وهذه هى الظروف التي تظهر فيها الأخوة، ومصر والسودان هما أوثق الأخوة، وأقرب الأشقاء.