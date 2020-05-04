شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يرد على فتاوى الإرهابيين بوثيقة عمرها 55 عاما.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الشيخ حسن مأمون يطلب من السبكى تفنيد ما جاء فى كتاب سيد قطب «معالم فى الطريق».. الأزهر يرد على فتاوى الإرهابيين بوثيقة عمرها 55 عاما.. قطب جعل نفسه نبيا والكتاب سيؤدى إلى كوارث.. وتغيير واقع المجتمع نزعة تخريبية وليست طريق الإسلام.. المؤلف يجعل نفسه ممثلا لله في الحكم.. وهذا شطط فى الخيال يجنح إلى الشذوذ عن الأوضاع الصحيحة. واقرأ فى العدد أيضا..

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