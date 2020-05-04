شكرا لقرائتكم خبر عن لايف إخبارى من الخليج 365: بشرى سارة عن عودة العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لايف إخباريا جديدا من صالة التحرير، تقدمه المذيعة حور محمد، والتى ناقشت اسىقبال مطار مرسى علم الدولى، منذ بداية شهر أبريل الماضى، رحلات المصريين العالقين بالخارج، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة، وعمل لجنة لمتابعة عودتهم لبلدهم، حيث تم تشكيل لجنة شاركت فيها وزارة الهجرة والطيران والصحة لعودة العالقين بالخارج.

ووصلت حتى اليوم لمطار مرسى علم الدولى 21 رحلة طيران من عدة دول مختلفة، وبمجرد وصولها يتم اتباع الإجراءات الوقائية معهم، من قبل فرق طبية مدربة، ويتم نقلهم لقضاء فترة الحجر الصحى الـ14 يوما داخل فنادق سياحية، يوم الأربعاء المقبل من المقرر أن تصل لمطار مرسى علم الدولى رحلة طيران قادمة من الهند تقل عالقين على متنها، استعدادا لنقل لإقامتهم بأحد فنادق مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحى.

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وتناولت النشرة الأخبارية عددا من الموضوعات، وعلى رأسها ما أعلنه خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن 65107 طلاب بالصف الأول الثانوى أدوا اليوم الاثنين اختبارات مادة الأحياء، نهاية العام أون لاين، مشيرا إلى أنه تابع إجراءات الاختبارات من داخل غرفة العمليات المشكلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

كما تناولت فى النشرة ما ذكره اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن حجم المكافأة التى يحصل عليها الأطباء فى مستشفيات العزل تبلغ 350 جنيها عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى، بالإضافة إلى خبر وفاة الدكتور محمود الهنداوى، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.

وتطرقت فى ختام النشرة إلى بيان السفيرين الألمانى والفرنسى بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، وستيفان روماتيه والذى أوضحا فيه أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وحماية أرواح المصريين فى الوقت نفسه الذى تتعامل فيه مع قضايا الاستقرار الاقتصادى.