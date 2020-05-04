شكرا لقرائتكم خبر عن لايف إخبارى من الخليج 365.. 54% من الموظفين "عاجبهم الشغل من البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لايف إخباريا جديدا من صالة التحرير، تقدمه المذيعة رغدة بكر، والتى ناقشت ما شهدته مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات، فى أول ساعات اليوم الاثنين، إنهاء ثانى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بنجاح كبير بأيادى أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى .

وتناولت النشرة الأخبارية عددا من الموضوعات، وعلى رأسها ما ذكرته صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن استطلاعا للرأى أجرته وجد أن العمل من المنزل خلال تفشى وباء كورونا كان له تأثير إيجابى على إنتاجية العاملين، بحسب ما قال 54% من المشاركين فى الاستطلاع، وتنوعت الأسباب وراء ذلك بين توفير وقت التنقل بنسبة 72%، والإلهاء الأقل من زملاء العمل بنسبة 61% والاجتماعات الأقل بنسبة 39%.

Advertisements

وطرحت المذيعة رغدة بكر، خلال تقديم النشرة الإخبارية تساؤلا على المتابعين، قائلة هل بعد انتهاء فيروس كورونا سنجذ بعض الشركات تتخذ قرار تثبيت العمل من المنزل أم يكون مجرد ظرف استثنائى؟ ودعت المتابعين لصفحة الخليج 365 للمشاركة فى الإجابة على التساؤل من خلال تعليقاتهم ومتابعتها وهل أن العمل من المنزل أفضل أم الذهاب لمقر العمل وتأثير ذلك على الإنتاج.

كما تناولت فى ختام النشرة ما أعلنته بكين عاصمة الصين، من وجود باحثين فى المختبر مستعدين لإنتاج 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء تجربته على 4 حيوانات ومنها القرود وهم حاليا في مرحلة تغليف اللقاح.