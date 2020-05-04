شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: المنشآت الرياضية أداة سريعة للتنمية في أرض سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن هناك تنمية كبيرة تشهدها سيناء أرض الفيروز وهو امتداد للإنجاز الكبير الذى يشهده الوطن من تنفيذ أنفاق جديدة، مشروعات قومية تدشنها الدولة في سيناء.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: نشهد الآن تنمية مدينة سلام مصر الجديدة وستشهد إنشاءات شبابية ورياضية مثل تدشين مركز شباب .

وتابع وزير الشباب والرياضة: قمنا بجولة للمناطق المقترحة والمتاحة للمدينة الأولمبية والرياضية الجديدة، موضحا أن المنشآت الرياضية أداة سريعة للتنمية في أرض سيناء .

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وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ظهر اليوم الإثنين، مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" ، والمقرر تنميتها بعدد من المشروعات منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدمًتا فى تنفيذها.

ويقام الاستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع لعدد 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التى تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة ومن ضمنها استاد بورسعيد ستكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد، التى لا تتوانى الوزارة عن تقديم الدعم بمراكز الشباب والأندية بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، حرص الوزارة على تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات؛ لإتاحة كافة الخدمات للنشء والشباب التى تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.