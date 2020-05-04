شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب ..الشيخ محمد حشاد يتلو ما يتيسر من سورة النحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، على الخليج 365، اليوم قرآن المغرب ، حيث يتلو علينا ما يتيسر من سورة النحل.
والشيخ محمد صالح أحمد حشاد، أمين عام نقابة القراء، وشيوخ المقارئ المصرية، ولد بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، في 27 أغسطس عام 1946، وألحقه والده بكتاب القرية الذى حفظ فيه القرآن الكريم، ثم تعلم القراءات المسجد الأحمدى بمدينة طنطا ، ليتعلم القراءات على يد الشيوخ الكبار، ثم التحق بمعهد قراءات دمنهور، وحصل على شهادة التجويد عام 1970م، وعالية القراءات عام 1972م، وتخصص القراءات عام 1976م، ثم التحق بكلية الدراسات الإسلامية وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية عام1980م من جامعة الأزهر الشريف .
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