حملات مرورية تزيل 8 مواقف عشوائية وتحرر 348 مخالفة تجاوز سرعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 1802 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 348 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 79 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 13 دراجة نارية مخالفة، 8 مخالفات مواقف عشوائية، و5 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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