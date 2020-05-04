"الواحد حس براحة".. يوميات مترددين على وحدات المرور في زمن كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تدريجيا تعود وحدات المرور على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمواطنين، فبعد إتاحة خدمة ترخيص المركبات الجديدة لأول مرة الأحد قبل الماضي، تضاف خدمة تجديد رخص تسيير ميع المركبات في الأسبوع التاني من عودة العمل بوحدات المرور الذي توقف لفترة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

يقول الرائد إسلام سيف رئيس وحدة مرور الجزيرة إن استئناف العمل شمل تجديد السيارات واستخراج شهادة البيانات ونقل الملكية ونقل القيد لجميع السيارات.

عودة العمل جاء وفق إجراءات وضوابط وقائية اتخذتها وزارة الداخلية تنسيقا مع وزارة الصحة لاسيما ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور، ودعم تلك الوحدات ببوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد الآمن عند الانتظار وتقديم الخدمة.

ويوضح المقدم أحمد النور، رئيس مجمع تراخيص مرور الجزيرة والزمالك وبولاق "اللي هيدخل لازم يكون لابس كمامة واللي مش معاه إحنا مجهزين كميات نوزعها عليهم، وبنحافظ على المسافات بين المترددين علشان سلامتهم".

وزودت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدد من وحداتها ببوابات تعقيم، الامر الذي أكده الرائد تامر الحلو رئيس مرور حدائق الأهرام قائلا "تم تزويد الوحدة بجهاز تعقيم ذاتي.. وعملية التعقيد قبل بدء العمل وبعد انتهاءء اليوم".

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الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة المعنية كانت محل التزام من المواطين وإشادة بالتسييرات وسرعة إنجاز كافة طلباتهم ليؤكد أحد المترددين على إحدى وحدات المرور "لابسين كمامة وجوانتي واللي مش معاه بيتوزع عليه".

وتعلق سيدة على الإجراءات "الناس خايفين علينا وحاطين جل مطهر في كل مكان.. والنظام حلو مخدتش 5 دقائق وخلصت كل حاجة" ويضيف مُسن "حاجة جميلة.. الواحد اتعقم وهو داخل حس براحة".

غرفة عمليات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور رصدت تجديد تراخيص التسيير واستخراج تراخيص لأول مرة لنحو

10 آلاف 308 مركبات خلال اليوم الأول.

وتقرر استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من أمس الأحد حتى الخميس من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.