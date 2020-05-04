"الأموال العامة": ضبط شخصين اشتراكا مع آخر بترويج عملات نقدية مقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عامل وصاحب مطعم، اشتركا مع آخر "محبوس على زمة قضية" في ترويج العملات المالية المُقلدة.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أفادت قيام (عامل "له معلومات جنائية مسجلة") بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم بإحدى الكمائن، وبحوزته مبلغ ( 40 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتان جنيه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص (صاحب مطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ ( 3 آلاف جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه).

بفحص العملات النقدية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من (صاحب مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ، والمحبوس حالياً بسجن برج العرب على ذمة قضية " ترويج عملات وطنيه " وأن الأخير قام بالتخلص من الأدوات المستخدمة في تقليد تلك العملات عقب ضبطه في القضية المشار إليها، إلا أن المتهمين المضبوطين احتفظا بالعملات المقلدة خلال تلك الفترة وعدم ترويجها خشية ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.