شاهد شارع المعز لدين الله قبل لحظات من إفطار اليوم الـ11 من رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار: التقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لشارع المعز لدين الله الفاطمي قبل إفطار اليوم الـ11 من شهر رمضان الكريم. ويأتي هذا في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس.​

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