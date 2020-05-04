الصحة: كافة بدلات ومكافآت الأطقم الطبية معفاة من الضرائب والرسوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الوزارة تنتهج الوضوح والشفافية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا وتعاملها مع الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.

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وأكد مساعد وزير الصحة، أنه يوجد اهتمام كبير بحماية ودعم الأطقم الطبية، قائلاً: "رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيرًا بالأطقم الطبية، وحاليًا يطلق علينا الجيش الأبيض، وهذا شرف لنا، ويعطي دفعة معنوية تحفز الأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء".

وأشار إلى أن الرئيس وجه بزيادة بدل الأطقم الطبية، مع بدل إضافي للعاملين في مستشفيات العزل قيمته 350 جنيهًا، مؤكدا أن المكافآت والبدلات التي يتم صرفها للأطقم الطبية معفاة من الضرائب والرسوم، متابعًا: "كل الجهود المبذولة من الأطقم الطبية لا يوازيها أى مقابل مادى".

وردًا على سؤال بعض النواب عن مشاركة المستشفيات الجامعية في هذه الجائحة، أشار مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هناك استراتجيات تحكم عمل المؤسسات، وأن هناك تنسيق مع وزير التعليم العالي، وأن المستشفيات الجامعية أحد المقدمين الرئيسيين للخدمة الصحية في مصر، ولا يمكن إغفال دورها في مواجهة جائحة كورونا.​